Rok bez Kurskiego i bez zmian. "TVP atakuje bez taryfy ulgowej"

- TVP nie zmieniła również swojej polityki wobec mniejszości seksualnych czy imigrantów - stwierdza badacz mediów. -Wzbudzanie obaw wobec tych grup ma przełożyć się na wynik wyborczy. Propaganda rządowej telewizji dąży również do podważenia zaufania do dziennikarzy wolnych mediów, wmawiając widzom, że działają one zgodnie z dyrektywami płynącymi z Brukseli, Niemiec czy Rosji. Skoro nie udało się zlikwidować TVN i innych niezależnych mediów, ani zamknąć im ust, to przed wyborami należy przypominać, kim są ich właściciele i komu one służą.