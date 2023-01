Prezes TVP o zarobkach w stacji. Mówi o "rzekomych pieniądzach lejących się strumieniami"

Przypomnijmy, że głosami Zjednoczonej Prawicy media publiczne dostaną w bieżącym - i co nie bez znaczenia wyborczym - roku o 700 mln zł więcej niż w ubiegłym roku, łącznie dysponując kwotą 2,7 mld zł. I tym razem dofinansowanie nazywane jest "rekompensatą z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych", choć warto wspomnieć, że rządzący od jakiegoś czasu konsekwentnie starają się poprawić ściągalność opłaty za odbiorniki radiowo-telewizyjne, które od tego roku także wzrosły (z 7,50 zł do 8,70 zł za radio i z 24,50 zł do 27,30 zł za TV).