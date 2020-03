"Rodzinka.pl": To już koniec serialu. Aktorzy żegnają się z produkcją TVP

"Rodzinka.pl" już niedługo przejdzie do historii. Aktorzy związani z serialem postanowili skomentować tę drastyczną decyzję.

- Zawsze dobrym słowem walczyliśmy z hejtem, jak byłem jeszcze dzieciakiem, kiedy mnie to bardzo bolało. Wiele słów wsparcia od was... Dziękujemy, że taką piękną społeczność zbudowaliśmy w serialu "Rodzinka.pl", wy ją zbudowaliście, że taką społeczność budujemy na tym Instagramie. Mam nadzieję, że nie odejdziecie ode mnie, jakkolwiek by to zabrzmiało - powiedział w relacji na swoim profilu na Instagramie.