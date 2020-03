Koniec serialu "Rodzinka.pl". Fani są zdruzgotani: "Lepszego serialu nie będzie!"

Małgorzata Kożuchowska podzieliła się na Instagramie mało sympatyczną wiadomością. TVP zadecydowała o zakończeniu przygód serialowej "Rodzinki.pl". Fani w komentarzach dali upust rozczarowaniu.

"Kochani! Mówi się, że nie ma przypadków, a nawet jeśli są to nie są one przypadkowe. TVP poinformowała aktorów i ekipę o zakończeniu projektu pt. Rodzinka.pl" - zaczęła swój post na Instagramie Małgorzata Kożuchowska, która od 2011 r. wcielała się w postać Natalii Boskiej.

"Rodzinkę znaną z ekranu, tworzyła rodzinka z planu zdjęciowego. Znaliśmy się prywatnie, chodziliśmy do siebie na śluby, chrzciny, pogrzeby, bo wspieraliśmy się również w trudnych chwilach. Tworzyliśmy super team, co mam nadzieję, było to widać na ekranach telewizorów. Wierzę, że jeszcze długo pozostaniemy w waszej pamięci, że Rodzinka.pl będzie żyła swoim własnym życiem (widziałam ostatnio kilka odgrywanych przez was na TikToku haha!). To był super czas, za który jeszcze raz z całego serca dziękuję! Czas na nowe projekty, już nie tylko na ekranach telewizorów i kin!" - zakończyła optymistycznym akcentem Małgorzata Kożuchowska.