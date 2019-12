Maciej Musiał w "Wiedźminie". Jak wypadł?

Maciej Musiał to najbardziej znany polski aktor w obsadzie netfliksowego "Wiedźmina". Zagrał postać, której Andrzej Sapkowski, autor wiedźmińskiej sagi, nigdy nie napisał. Jak wypadł?

Od 20 grudnia cały pierwszy sezon "Wiedźmina" jest dostępny na platformie Netfllix. To tytuł wyjątkowo ważny dla polskiego widza. Sapkowski i jego książki oraz opowiadania cieszą się estymą, a oddany fandom pisarza oczekuje jak najlepszej adaptacji historii o pogromcy potworów. Telewizyjny gigant długo cedził jakiekolwiek informacje na temat produkcji. Po kolei dowiadywaliśmy się nazwisk showrunnerów, reżyserów i odtwórców najważniejszych ról.

Maciej Musiał zagrał sir Lazlo, rycerza, który ratuje Ciri podczas rzezi Cintry przez atakującą armię wrogiego Nilfgaardu. Jego kwestie nie są zbytnio rozbudowane i scenariusz nie pozwala mu się popisać. Ale czy to powód, by pojawienie się Musiała w "Wiedźminie" bagatelizować? Na niektórych polskich serwisach pojawiła się opinia, że Musiał został do serialu "włożony" na siłę.