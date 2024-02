Jej rodzice to milionerzy. Oddali majątek miastu

Jak poinformowała Starmach-Kusek, dzieła znajdujące się do tej pory w posiadaniu jej rodziców będą możliwe do zobaczenia w krakowskim Bunkrze Sztuki, znajdującym się tuż przy plantach. Będzie to więc jedna z pierwszych wystaw, które pojawią się w remontowanej od 2020 r., a niedawno na nowo otwartej, kultowej lokalnej galerii.