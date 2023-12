Nie smakował jej sernik. "Czuje się jak w barze mlecznym"

Trzecie zadanie również nie obyło się bez wzajemnych napięć. Gdy ukochany Joanny chcąc usmażyć karpia nieomal położył go na patelni z sosem, uczestniczka wybuchła na mężczyznę. - Chłopie! Co ty robisz? - zagrzmiała zwyciężczyni 12. edycji programu, poirytowana sytuacją. Pomimo nerwowej atmosfery, to właśnie Joanna, Igor i Marzena zwyciężyli w konkurencji.