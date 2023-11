Magda Gessler zrobiła rewolucję nad morzem. Polały się łzy

23 listopada, na koniec 27. sezonu, Magda Gessler zawitała ze swoimi "Kuchennymi rewolucjami" do Lęborka, do restauracji Mirka. Miejscówka ledwie zipała i to tylko dzięki wsparciu finansowemu rodziców właściciela. Po kilku uwagach gwiazdy mężczyzna wybiegł w nerwach na zewnątrz, nie mógł już dłużej strawić krytyki. Nie obyło się bez rzucania "mięsem".