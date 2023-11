Gessler nie kryła obrzydzenia. "Młodzi ludzie, a tak trują gości"

Czy po powrocie Magdy Gessler "Floryda, Ananas, Burger Bar" obronił się? Hamburgery były wyśmienite. Każdy jeden okazał się doskonale przyprawiony, a mięso idealnie przyrządzone. Egzamin zdany na piątkę. Jedyne, do czego miała zastrzeżenie restauratorka, to sałatka. Zapytała właściciela, czy przybyło gości. Okazuje się, że mimo smacznego jedzenia do lokalu nie przychodzą tłumy. Gessler skomentowała to krótko: "Gdybyście mieli więcej jaj, to miejsce byłoby już pełne".