Serwował zupę z proszku. Został bankrutem. Bohater "Kuchennych rewolucji" nie sądził, że jest aż tak źle

I tak słynna zupa miso w "Jani sushi" to po prostu zalany wodą proszek z domieszką wspomnianej pasty, a azjatyckie pierożki to odgrzany przed podaniem gotowiec z paczki. Nic dziwnego, że także te dania nie wzbudziły zachwytu Magdy Gessler, która uświadomiła właścicielom, że nie mają bladego pojęcia o tym, co robią. - Mają bałagan i w głowach i w kuchni - stwierdziła.