"Kuchenne rewolucje" w Białogardzie. Efekt końcowy w "Bistro Mama Ole" przerósł Magdę Gessler

- Naprawdę dziwna historia, ktoś tu umie gotować, te pyzy są zaje... - oceniła na wstępie "Pyzę Bistro" w Białogardzie Magda Gessler. Domowe smaki zaserwowane jej w lokalu wyraźnie zaimponowały gwieździe TVN, bo choć skrytykowała wystrój baru ("jest barowo, ceratowo i w złym guście"), to ani do jedzenia, ani do czystości nie miała zastrzeżeń. Dlaczego więc, skoro w "Pyzie" było tak dobrze, jednocześnie było aż tak źle?