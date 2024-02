Ania Starmach o depresji. "Nigdy nie mogę stracić czujności"

"23.02 to światowy dzień walki z depresją. Dla mnie dzień bardzo istotny, bo od prawie dwóch lat i ja walczę z tą chorobą. Ostatnie miesiące wskazują na to, że na ten moment wygrałam, choć wiem, że depresja bywa podstępna i nigdy nie mogę stracić czujności. Wiem, że udało mi się, bo w porę zgłosiłam się do specjalistów i uzyskałam pomoc", napisała.