"Ród smoka". Wpadka z lektorem w hicie HBO. Jakim cudem tego nie wycięto?

Co zrozumiałe, taki pomysł na serial nie mógł nie przyjąć się wśród widzów. Potwierdziła to duża oglądalność - premierowy odcinek rozbił bank. Opinie o produkcji do tej pory były generalnie pozytywne, ale tu i ówdzie pojawiają się krytyczne głosy. Karolina Grabińska z redakcji WP nie była zachwycona poziomem dziewiątego odcinka. Uznała go za absurdalny niewypał.