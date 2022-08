Rekordowa premiera HBO. "Ród smoka" rozbił bank

Według danych ujawnionych przez WarnerMedia, pokazany w niedzielę 21 sierpnia w USA pierwszy odcinek "Rodu smoka" przyciągnął do HBO i HBO Max aż 9,986 mln widzów. To rekord, jeśli chodzi o widownię pierwszego odcinka jakiegokolwiek nowego serialu oryginalnego platformy. Co więcej, premiera prequela "Gry o tron" okazała się rekordowa nie tylko w USA, ale także w Ameryce Łacińskiej i regionie EMEA (kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki).