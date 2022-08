"Ród smoka" o tej scenie będą mówić wszyscy. "Tak wygląda prawdziwe pole bitwy"

Sara Hess: Nigdy nie widziałam "Gry o tron". W końcu pracowałam nad czymś zupełnie niezależnym, więc nie zamierzałam wracać do książek, ani niczego. Oczywiście są źródła, którym trzeba pozostać wiernym. Ryan i Miguel (Condal i Sapochnik, showrunnerzy - przyp. red.) wiedzieli, że widzowie muszą czuć, że to jest coś, co znają, więc bardzo dbali o to, by zachować to DNA. Kilkoro twórców z "Got" pracowało z nami przy tym projekcie, ale obsada jest oczywiście całkiem nowa.