"Ród smoka" - recenzja nowego serialu ze świata "Gry o tron". Jest na co czekać

W książce Martin przedstawił go jako otyłego wąsacza (pod koniec życia miał się nie mieścić w Żelaznym Tronie), wiecznie organizującego bale i turnieje. W serialu grający go Paddy Considine nie przystaje aparycją do pierwotnej wizji autora, ale doskonale odnajduje się w swojej roli. To samo tyczy się pozostałych gwiazd pierwszego planu. Matt Smith jako Daemon jest elektryzujący i bije od niego, nomen omen, demoniczna aura. Znakomicie wypadła również Milly Alcock w roli młodej księżniczki Rhaenyry. Młodej, gdyż jak było wiadomo od pierwszych zapowiedzi obsadowych, akcja serialu rozgrywa się na przestrzeni lat i niektórzy bohaterowie nie dorastają na oczach widzów jak Starkowie w "Grze o tron". A są po prostu zastępowani przez starszych aktorów.