"Ród smoka" HBO Max nadchodzi. "Jedyne, co może ich zniszczyć, to oni sami"

Na początku naszej serii widzimy Targaryenów u szczytu świetności rodu, bogactwa, władzy. To jest to, co straciła Daenerys (bohaterka "Gry o tron" – przyp. red.). Nasza opowieść jest o tym, dlaczego to mocarstwo upadło. Mamy nadzieję, że po tym, jak widz zobaczy cały sezon "Rodu smoka", widząc potem Daenerys w "Got", patrzącą tęsknie przez Wąskie Morze, będzie wiedział, co Daenerys ma w głowie.