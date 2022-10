"Nie żyje król...", czyli jak można zniszczyć potencjalnie najlepszy odcinek "Rodu smoka"

Jak bowiem wytłumaczyć, że w dziewiątym odcinku ani razu nie pojawia się Rhaenyra (naznaczona przez ojca następczyni), jej mąż, a jednocześnie brat króla, Daemon oraz gromadka dzieci księżniczki. Wszyscy, którzy mogliby w tym odcinku odegrać kluczowe role, namieszać, wbić komuś nóż w plecy lub choćby zapłakać nad trumną władcy. W zamian dostajemy miałkie rozgrywki między żona Viserysa, Alicent a jej ojcem, namiestnikiem królewskim, Otto Hightower. Skąd nagle konflikt pomiędzy tymi, którzy do tej pory wspierali się, wspólnie knuli i stali ramię w ramię, by ich ród odegrał znaczącą rolę w historii? Co więcej, oboje mają jeden cel, którym jest posadzenie na tronie syna Alicent i Viserysa, wnuka Otta, Aegona. Mają po prostu inne metody działania. Scenarzyści, nie wiedzieć czemu, uznali jednak, że pokazanie tych różnic w dojściu do celu będzie ciekawe. Powiedzieć, że się mylili, to powiedzieć tyle co nic.