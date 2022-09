"Pierścienie Władzy" kontra "Ród smoka". Kto wypada biedniej? Poszły na to miliony dolarów

Patrząc na to wszystko z szerszej perspektywy, "Pierścienie Władzy" oraz "Ród smoka" mogą służyć jako skrajny przykład blockbusterowej telewizji - ktoś postanowił wydać "gazylion" dolarów, by stworzyć na ekranie wielki spektakl na wzór kinowego doświadczenia. Nie ma w tym nic złego, że Amazon i HBO sięgają tak głęboko do kieszeni, bo w tym przypadku wygrywamy my, dostając dwie ciekawie historie nakręcone z odpowiednim rozmachem. Trochę dziwi za to, że mający ogromne możliwości finansowe Netflix "skąpi", by coś podobnego uczynić z "Wiedźminem". Szkoda, bo adaptacja Sapkowskiego zasługuje na lepsze traktowanie.