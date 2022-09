Pierwsze sekundy "Rodu Smoka" wiele wyjaśniają. Tego lepiej nie przewijać

Krew przelewa się od jednej pieczęci (na pierwszej widać upadek Valyrii), do drugiej. Symbolizują one poszczególne postaci związane z rodem Targaryenów. Pojawiają się pieczęci Visenyi i Rhaenys Targaryen, potem Aenysa I Targaryena. Krew płynie do pieczęci króla Jaehaerys i królowej Alysanne, by po chwili rozdzielić się na 9 mniejszych strumieni, czyli ich 9 dzieci, które dożyły dorosłości. Dalej widzimy pieczęci symbolizujące Baelona I i Alyssę Targaryen, następni są Viserys i Daemon. Przez krótką chwilę widać połączenie pieczęci Viserysa i Aemmy, której tragiczną śmierć pokazano w pierwszym odcinku "Rodu Smoka".