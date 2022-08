"Ród smoka". Długo oczekiwany prequel "Gry o tron" nadchodzi

Już 22 sierpnia na platformie HBO Max pojawi się pierwszy odcinek "Rodu smoka". To prequel "Gry o tron", którego wydarzenia dzieją się 200 lat przed narodzinami bohaterów najbardziej kultowej serii w historii telewizji. Dynastia Targaryenów, na której czele stał król Viserys I, była wówczas u szczytu swej potęgi. We flocie królewskiej rodziny znajdowało się kilkanaście smoków. Podbite zostały wszystkie możliwe krainy. Jak mówią twórcy, to jest moment, w którym można już tylko upaść.