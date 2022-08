Za dużo seksu. Wyznał, że tylu scen się nie spodziewał

Przypomnijmy, że pierwszy odcinek "Rodu smoka" pojawi się na platformie HBO Max już 21 sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że stanie się on wielkim przebojem (podobnie jak jego poprzednik "Gra o tron"). Na razie rekordy popularności bije zwiastun serialu, w którym sceny seksu jednak się nie pojawiają. Dużo jest w nim za to smoków.