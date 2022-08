Pierwsze opinie. Jeśli są prawdzie, to będzie hit

Serwis Westeros.pl zebrał pierwsze opinie, które pojawiły się w sieci na temat nowego serialu osadzonego w świecie "Pieśni Lodu i Ognia". Są one zdecydowanie pozytywne, choć należy do nich podchodzić z pewną rezerwą. Serial (pierwszy odcinek) na pewno ma już za sobą pokazy prasowe dla wybranych dziennikarzy, którzy są jednak zobowiązani do powstrzymania się od negatywnych komentarzy do czasu premiery "Rodu smoka". Dobrze pisać o filmie nikt im natomiast nie będzie bronił.