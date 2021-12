Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o udziale w programie: "zmienił całe moje życie"

"Do programu trafiłem z przypadku, a zmienił całe moje życie 😊 Kiedy kamery zgasły przez jeszcze długi czas musieliśmy ukrywać to czy jesteśmy nadal razem, lecz teraz mówimy już to oficjalnie! Tak jesteśmy! Aneta dziękuję za to, że jesteś i razem idziemy przez życie" - napisał na Instagramie.