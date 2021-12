"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Po fatalnym małżeństwie z Kasią Paweł odnalazł miłość!

- Były to kolejne zmarnowane dwa tygodnie, nie działo się nic, co mogłoby nas do siebie zbliżyć. Oddaliliśmy się od siebie, Kasia ciągle nie miała czasu, a jak już się spotkaliśmy, to dalej rozmowa nam się nie kleiła. Umawiała się ze mną raczej z przymusu niż z chęci spędzenia ze mną czasu. Nie mogę pojąć, dlaczego w dniu decyzji zdecydowała się w ogóle ciągnąć dalej ten "cyrk" - powiedział nazywając rzeczy po imieniu i przyznając, że pozostanie w małżeństwie było błędem.