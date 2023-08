Robert Rozmus w TVP. "Gdzie tu miejsce na politykę?"

Podglądam oczywiście innych, którzy prowadzą ten program, ale jednocześnie mam poczucie, że "Pytanie na śniadanie" opiera się na naturalnym podejściu. Tam trzeba po prostu być sobą, więc będę robił wszystko, żeby tak właśnie to potraktować: organicznie i naturalnie. Niczego nie udawać. To jest oczywiście dla aktora trochę trudne, trochę wbrew jego zwyczajowemu zadaniu - na co dzień moja praca polega przecież na tym, żeby kreować jakąś postać, chować się za nią, nie być do końca sobą. Tu jest zupełnie odwrotnie: muszę pokazać swoją twarz, powiedzieć, co naprawdę myślę o różnych sprawach: kulinariach czy podróżach. I czy wolę jechać do Zakopanego, czy do Grecji.