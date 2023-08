Robert Rozmus poprowadzi "Pytanie na śniadanie". Ma chemię z partnerką

Robert Rozmus zaczynał w zawodzie od ról dramatycznych, ale w świadomości widzów pozostanie aktorem komediowym i musicalowym. Do najbardziej pamiętanych postaci w jego dorobku należy m.in. Rozi z Kabaretu Olgi Lipińskiej. Publiczność kojarzy go też jako prowadzącego teleturnieje: "Dziewięciu wspaniałych" i "Ja to znam!".