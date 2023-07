Jarosław Jakimowicz rozczarował się Anną Popek. A niedawno przywrócił ją na salony

- Swego czasu Ania prowadziła program 'Wstaje dzień', który jak się wszyscy już obudzili, to się kończył. Pewnego dnia zwróciła się do mnie z prośbą, po gościnnej wizycie w programie "W kontrze", że gdyby coś, to ona by chciała ze mną ten program prowadzić. [...] Chodziło o to, by przywrócić ją na salony telewizyjne. [...] To ja zaproponowałem Anię do prowadzenia programu 'W kontrze'. Ja to załatwiłem z dyrekcją - zapewnił Jarosław Jakimowicz w rozmowie z Plotkiem.