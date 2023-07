Jarosław Jakimowicz traci kolejny program w TVP. "To definitywne"

Wygląda na to, że nad Jarosławem Jakimowiczem zebrały się czarne chmury. Nie dość, że niedawno przegrał walkę w sądzie o zniesławienie, stracił pracę w "Pytaniu na śniadanie", to teraz ma zostać odsunięty od kolejnego programu. Sam twierdzi, że to chwilowe, ale przełożeni mają inne zdanie.