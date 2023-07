Jest petycja ws. Jakimowicza. "Dobry moment, żeby go przycisnąć"

Fundacja zapowiada, że jeśli uda się zebrać 3,2 tys. podpisów, to apel o odsunięcie od pracy w Telewizji Polskiej Jarosława Jakimowicza zostanie złożony do władz TVP. "Hejter z TVP już stracił programy śniadaniowe. To dobry moment, żeby go przycisnąć i pozbawić pracy w TVP" - napisał Staszewski na Instagramie, zachęcając do wzięcia udziału w petycji.