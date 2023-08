Rozmus poprowadził "Pytanie na śniadanie". "Ale się Robert rozkręcił"

Robert Rozmus dołączył do grona prowadzących "Pytania na śniadanie". Choć wiadomość o angażu aktora do porannego pasma mogła się wydawać zaskakująca, to jego pojawienie się nie jest przypadkowe. Rozmus był już kiedyś gospodarzem programów telewizyjnych ("Robert Rozmus Show", "Rodzina jak z nut" oraz "Ja to znam!"). Ma też bogate doświadczenie życiowe i może swobodnie poruszać się w tematach obyczajowych, rodzinnych, poradnikowych, które są trzonem "Pytania na śniadanie".