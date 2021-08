Robert Makłowicz jest dumny z synów. Zobaczcie, jak wyglądają

W 2017 roku TVP zerwała współpracę z Robertem Makłowiczem, rozstając się z miłośnikiem kuchni i historii po blisko 20 latach. Do dziś trwa za to uczucie, które pod koniec lat 80. zrodziło się na Woronicza pomiędzy Makłowiczem a producentką i pomysłodawczynią jego programów Agnieszką Pogodą. Jak wspomina na łamach "Dobrego Tygodnia" kulinarny ekspert, to była miłość od pierwszego wejrzenia. W tym roku Makłowiczowie obchodzą okrągły jubileusz małżeństwa. Są razem od 30 lat i jak podkreśla autor słynnych podróży kulinarnych, gdyby nie żona, nigdy nie osiągnąłby takiego sukcesu. I to nie tylko na polu zawodowym.