Ależ on się urządził! Chorwackie luksusy Makłowicza

"Klimat to leniwy, niespieszny, po prostu południowy. A latem to już najmniejsza banalna czynność, choćby wyjazd na zakupy spożywcze, jest ogromnym przedsięwzięciem. By coś naprawdę zrobić, trzeba się zerwać o świcie albo czekać do zmierzchu. Ale pisze się świetnie. Chowam się ze stoliczkiem pod migdałowcem, sączę gemiszt, czyli białe wino z wodą sodową, słucham cykad i piszę" - dodaje Makłowicz.