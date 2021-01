Robert Makłowicz nowym królem memów. Wskazał swój ulubiony żart

Robert Makłowicz był gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom". Oprócz poruszania poważnych tematów, Makłowicz odniósł się do licznych memów ze swoim udziałem, które od jakiegoś czasu pojawiają się w sieci. - Jeśli w jakikolwiek sposób mogę przyczynić się do poprawy nastroju w tym smutnym czasie, to jestem z tego niezwykle dumny. Bardzo się z tego cieszę - mówił gwiazdor programów kulinarnych. Zapytany o swój ulubiony obrazkowy żart, odpowiedział: - Od razu przepraszam Słowaków, ale ten mem z gotowaniem Słowaków mnie najbardziej śmieszy. Ja stałem nad basenem termalnym na Słowacji. Gotowałem, a za mną było mnóstwo ludzi w basenie. To było bardzo śmieszne - skwitował Makłowicz.

