Robert Jałocha podał TVN do sądu. Właśnie zapadł wyrok

Kiedy go nie otrzymał, zgłosił pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. Kiedy inspektorzy dopatrzyli się nieprawidłowości przy zatrudnianiu Jałochy, skierowali sprawę do sądu. Po prawie roku - utajnionego na wniosek TVN - procesu, w poniedziałek 28 listopada, zapadł wyrok korzystny dla reportera. Robert Jałocha poinformował o wygranej na swoim facebookowym profilu.