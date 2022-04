TVN dopiął swego. Wygrali w sądzie z KRRiT

W swojej skardze włodarze TVN zwrócili uwagę na to, aby "sąd zweryfikował przebieg postępowania rekoncesyjnego dla TVN24 i wskazał prawidłowy wzorzec zachowania KRRiT we wszystkich podobnych postępowaniach, co będzie miało znaczenie dla wszystkich nadawców funkcjonujących w Polsce". Wniesiono też zażalenie w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN7, którego wniosek również był rozpatrywany ponad rok.