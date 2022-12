"Milionerzy": "Ale wieś". Dygant i Karolak wyłożyli się na drugim pytaniu

W roli uczestników wystąpiły gwiazdy "Listów do M. 5". Świetnie poradzili sobie Wojciech Malajkat i Jacek Borusiński. Tomasz Karolak i Agnieszka Dygant natomiast, mimo iż gorąco kibicowali kolegom, przechwalając się pewnością co do poprawnych odpowiedzi i mieli spory zapał do gry, ponieśli sromotną porażkę.