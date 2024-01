Górski najpierw zniknął z TV, teraz znika z sieci. Powody podał na Instagramie

"Kochani słuchacze. Dziś ostatnie w najbliższym czasie słuchowisko, które wrzucam do sieci. Ostatnie dlatego, bo pojawił się nowy cel, któremu chce się poświęcić w całości, a ponieważ walka na dwa fronty to gwarancja porażki, więc ten radiowy muszę może nie zamknąć, ale chociaż zawiesić. Gdy cel zostanie osiągnięty, z radością poinformuję was o nim" - czytamy we wpisie Górskiego, w którym nie zabrakło także gorzkiej aluzji do ostatnich wydarzeń politycznych.