Dopiero co zdobył Oscara. W nowym hicie trudno go rozpoznać

Piękna pogoda za oknem nie zachęca do siedzenia przed ekranem, ale obok głośnych tytułów w ofertach platform streamingowych trudno przejść obojętnie. Zwłaszcza że robią one, co mogą, by zatrzymać subskrybentów przy sobie. Listą nowości podzieliło się właśnie HBO Max. Największym hitem bez wątpienia będzie "Sympatyk" z niedawnym zdobywcą Oscara, Robertem Downeyem Jr., którego zobaczymy w serialu w aż kilku rolach.