Pedofilia i molestowanie w dziecięcej stacji. Producent odpowiada

W stacji dochodziło do molestowania, pedofilii i mobbingu. Szef przeprasza

Dan Schneider, scenarzysta odpowiedzialny za wiele największych hitów Nickelodeona, we wtorek, 19 marca opublikował wideo, w którym przeprasza za swoje zachowanie w pracy, w tym proszenie o masaże na planie. Jest to oczywiście bezpośrednia odpowiedź na zarzuty, które zostały mu postawione w serialu dokumentalnym "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" Mary Robertson i Emmy Schwartz.