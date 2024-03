Najdziwniejszy serial roku. Miał wyglądać inaczej

– Skupiały się one wyłącznie na Elenie, postaci Kate Winslet, kanclerz wymyślonego kraju, i eksplorowały głównie jej wewnętrzny świat i otaczającą ją biurokrację. Było więc wiele scen, w których ministrowie i inni funkcjonariusze naginali się do jej zachcianek (...). I coś w tym było, całkiem fajnie było przebywać w tym świecie, pokazywać tę mającą ogromną władzę postać pośród otaczających ją kłócących się biurokratów. Ale miałem wrażenie, że już coś takiego widziałem. Przypominało mi to trochę seriale Iannucciego, które widziałem w przeszłości – przywołał nazwisko scenarzysty odpowiedzialnego m.in. za takie tytułu jak "The Thick of It" czy "Figurantka" oraz uhonorowana Europejską Nagrodą Filmową "Śmierć Stalina" z 2017 r.