Matthias Schoenaerts w "Reżimie" HBO Max. "Musiałem po wszystkim pójść na terapię!"

Matthias Schoenaerts: Zwykli śmiertelnicy, jak ty czy ja, normalnie nie mają wstępu do tych wszystkich pałaców, a ja mogłem to zrobić dzięki serialowi. Chociaż to było dość onieśmielające: skala, wielkość, przepych tego wszystkiego. A jednocześnie to było bardzo przedziwne uczucie ze względu na to wyeksponowane bogactwo, wszechobecny nadmiar. Oczywiście wielkość tego wszystkiego do pewnego stopnia jest wspaniała, a jednocześnie... Szczerze? Trochę mnie to odrzucało. Ale to tylko mój osobisty pogląd.