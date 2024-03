"Euphoria" HBO Max z opóźnieniami. O co tak naprawdę chodzi? Nowe przecieki

Kilka dni temu HBO Max wydało oświadczenie, że prace związane z planem trzeciego sezonu "Euphorii" zostały wstrzymane. Członkowie obsady dostali maile z informacją, że mogą śmiało angażować się w inne projekty, bo produkcja już nie zajmie ich grafiku. Jest to o tyle zaskakujące, że wiadomo, że twórca serii, Sam Levinson, intensywnie pracuje od kilku miesięcy nad scenariuszem. Co więcej, Sydney Sweeney, czyli serialowa Cassie, w niedawnym wywiadzie mówiła o tym, że widzowie mają na co czekać, że "będzie się działo".