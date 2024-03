Dobre wiadomości dla fanów. Trzeci sezon coraz bliżej

Trzeci sezon "Euforii". Kiedy rozpoczną się prace na planie?

Aktorka udzieliła niedawno wywiadu magazynowi "GQ" przy okazji zbliżającej się premiery (25 kwietnia) wspomnianego filmu grozy. W rozmowie uchyliła rąbka tajemnicy co do najnowszej odsłony hitu HBO, mówiąc, że w ciągu kolejnych dwóch miesięcy na pewno wróci na plan serialu. – Ludzie będą naprawdę zaskoczeni tym, czym będzie trzeci sezon. Myślę, że to dobrze, ponieważ poprzednie były zupełnie inne – skomentowała. Przypomnijmy, że nowy rozdział ma być utrzymany w klimacie noir.