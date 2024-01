Sydney Sweeney nakręciła odrażającą scenę w jacuzzi. "Najobrzydliwsza rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłam"

Na HBO Max można znaleźć dwa sezony "Euforii", serialu, który wzbudził masę emocji, a nawet kontrowersji. Życie nastolatków pokazane na przykładzie Cassie, Jules, Rue czy Nate'a dalekie jest od tego, co widzimy w klasycznych serialach o amerykańskich uczniach szkół średnich. Ich codzienność to imprezy, alkohol i narkotyki, problemy z uzależnieniami, prawem i tożsamością. Szkolne korytarze to tylko tło.