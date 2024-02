Gwiazda "Euforii" z poważnymi zarzutami. Trwa śledztwo

Według słów samego Foxa, który zrelacjonował spotkanie w trakcie wymienionej wyżej audycji, "nowy Elvis" gwałtownie i bardzo niechętnie zareagował na jego propozycję. Domagał się zaprzestania nagrywania i skasowania wideo, a kiedy producent radiowy nie chciał się na to zgodzić, gwiazda "Euforii" chwyciła go za szyję i przyparła do ściany.