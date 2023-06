"Idol" HBO Max skasowany po pierwszym sezonie? Jest oświadczenie stacji

Przepełniony seksem a - zdaniem krytyków - niewypełniony treścią serial "Idol" miał wypełnić lukę w ramówce HBO Max po nieodżałowanej "Sukcesji". Niestety na produkcję spada ciągła fala krytyki. Zarzuca mu się to, co początkowo miał parodiować. Zbytnią seksualizację głównej bohaterki, żenujące nieraz sceny zbliżeń, brak kobiecej perspektywy i niepotrzebną obecność muzyka The Weeknd, który... nie potrafi grać, a wcielił się w główną postać.