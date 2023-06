Widownia "Idola" HBO Max spada. Seks, orgie i BDSM nie przekonują?

W naszym podcaście wyrokowaliśmy, że w serialu Levinsona nie brakuje wątków wręcz świetnych. Dotyczą one współpracowników Jocelyn. Ich celne, bezlitośnie szczerze i ogałacające branżę z mitu komentarze to istne perły! Chce się godzinami patrzeć na tyrady tych nieraz pozbawionych skrupułów, ale na pewno nie zdrowego rozsądku ludzi, którzy na talencie piosenkarki zarabiają krocie. Serial o zagubionej Jocelyn otoczonej tymi rekinami biznesu z pobocznym wątkiem uwikłania w relację z podejrzanym guru brzmi o wiele ciekawiej, niż to, co teraz The Weeknd do spółki z Levinsonem próbują nam sprzedać. Czy trzeci odcinek nas zaskoczy?