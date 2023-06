"Idol" został zmiażdżony. Zamiast wielkiego hitu powstał gniot. Co się stało?

To miał być jeden z flagowych seriali tego roku, zapowiadany już pod koniec zeszłego zaraz obok "The Last of Us" i ostatniego sezonu "Sukcesji". W rolach głównych córka Johnny’ego Deppa oraz The Weeknd, który obok Sama Levinsona kojarzonego z "Euforią", odpowiada za produkcję "Idola". Historia Jocelyn, młodej gwiazdki z problemami, i właściciela klubu/przywódcę kultu Tedrosa zbiera jednak bardzo złe recenzje.