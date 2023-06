"Idol" ma szokować. Tylko po co? "Porno-tortury" nie były przesadą

Jocelyn (Lily-Rose Depp) to młoda gwiazdka, która aspiruje do bycia idolką nastolatek. Tak właściwie najbardziej chcą tego jej menadżerowie i właściciele wytwórni płytowej, bo sama Jocelyn średnio ma motywację do tego, by być idolką dla kogokolwiek, ujmując to dyplomatycznie. Poznajemy ją, gdy w czerwonym szlafroczku wyzywająco pozuje do okładkowej sesji zdjęciowej na swoją płytę. Jednocześnie ma przygotowywać nagrania do teledysku, udzielić wywiadu dla "Vanity Fair" i... nie dowiedzieć się, że w sieci wszyscy trąbią o jej pornograficznym selfie ze spermą na twarzy, które wyciekło do internetu.